NFL: Pittsburgh Steelers zittern sich zum Sieg gegen die Chicago Bears

Schlussoffensive der Chicago Bears kommt zu spät

Zuvor hatten die Fans im Heinz Field einen dominanten Auftritt der Steelers gesehen, in dem sich Chicagos Offensive in den ersten drei Vierteln lang schwer tat. (NEWS: Alle aktuellen Infos zur NFL)

Die Bears befinden sich nach der vierten Niederlage in Folge im freien Fall und treffen am 21. November auf die Baltimore Ravens, während die Pittsburgh Steelers nach nun vier siegreichen Partien in Serie am kommenden Sonntag die Detroit Lions empfangen.