Spielerberater Volker Struth über FC Bayern und Mario Götze

Nagelsmann-Berater erklärt: So lief der Deal mit den Bayern

Der Kölner Spielerberater Volker Struth sieht es als essenzielle Voraussetzung für seinen Job an, abgebrüht zu handeln. „Ohne eine gewisse Dreistigkeit wäre ich nicht da, wo ich heute bin“, sagte Struth im Gespräch mit dem Stern . (DATEN: Ergebnisse und Spielplan der Bundesliga)

Als seine Hauptaufgabe definiert Struth, „dass meine Spieler zur richtigen Zeit am richtigen Ort Fußball spielen“. Dass er unter Kollegen in der Branche kein gutes Image hat, liege an seinem Erfolg: „Damit macht man sich keine Freunde, es wird viel Mist über mich erzählt.“ (DATEN: Die Tabelle der Bundesliga)