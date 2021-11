FC Bayern: Robert Lewandowski bringt Manager-Spiel "Football Coach" heraus

Das Spiel entsteht in Zusammenarbeit mit dem polnischen Entwickler RL9 Games, dessen Mitbegründer Lewandowski ist. „Bald werde ich euch meine Welt des Fußballs vorstellen. Ihr werdet meine sportliche Erfahrung und die Geheimnisse der Trainerarbeit in unserem Spiel entdecken. Dieses Spiel wird so aufregend sein wie ein Tor in der neunzigsten Minute“, schreibt der Weltfußballer auf der Homepage des Spiels.