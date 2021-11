Anzeige

WWE RAW: Liv Morgan verdient sich Titelmatch gegen Becky Lynch Sternstunde für WWE-Hoffnungsträgerin

Liv Morgan verdiente sich bei WWE RAW ein Match gegen Becky Lynch © WWE

Martin Hoffmann

Steht Ex-Model Liv Morgan bei WWE vor ihrem großen Durchbruch? Bei RAW verdient sie sich ein Titelmatch gegen Becky Lynch.

Seit Jahren wird sie als kommender weiblicher Star bei WWE gehandelt - löst sie das Versprechen nun ein?

Bei der TV-Sendung Monday Night RAW bestätigten sich die bereits vergangene Woche gemachten Andeutungen, dass Liv Morgan die neue Herausforderin für Damenchampion Becky Lynch ist.

Morgan gewann im Co-Main-Event der Show einen Fünfkampf gegen Bianca Belair, Carmella, Rhea Ripley und „Queen“ Zelina Vega - und verdiente sich damit ein Titelmatch zu einem noch unbenannten Zeitpunkt.

Die 27 Jahre alte Morgan wirkte nach ihrem Sieg real bewegt - sie kämpft seit längerem um ihren Durchbruch auf großer Bühne und hatte dabei auch schon einige Rück- und Tiefschläge hinnehmen müssen.

Liv Morgan kämpft bei WWE seit langem um den Durchbruch

Die aus New Jersey stammende Morgan (bürgerlich: Gionna Daddio), früher Cheerleaderin und Kellnerin und Model für die auf den Sex-Appeal setzende Restaurantkette Hooters, wurde 2014 von WWE in einem Fitnessstudio entdeckt und verpflichtet.

Morgan, großer Fan der Hall of Famerin Lita, lebt bei WWE einen Kindheitstraum und hat sich seit ihrem Hauptkader-Debüt als Teil der Gruppierung Riott Squad 2017 stetig weiter entwickelt.

Letztlich führten beide dieser Erzählfäden jedoch ins Nichts, Morgan und ihre Mentorin und Freundin Ruby Riott wurden wieder in ein Tag Team gesteckt - das in diesem Jahr durch die Entlassung von Riott (mittlerweile als Ruby Soho bei AEW erfolgreich) aufgelöst wurde.

Die über Riotts Kündigung merklich betrübte Morgan war wieder auf sich gestellt und pendelte seitdem zwischen Hochs und Tiefs, sowohl das Money in the Bank Match der Frauen als auch das Queen‘s Crown Tournament, die als Bühne für den Durchbruch Morgans im Gespräch waren, durften am Ende andere gewinnen.

Das Duell mit Lynch, Siegerin im historischen ersten WrestleMania-Hauptkampf der Frauen 2019, ist für Morgan nun das Match ihres Lebens.

Doudrop kostet Bianca Belair ihre Chance

Morgan pinnte in dem Fünfkampf am Ende Carmella mit einem Crucifix, vor den Augen der in einem besonders extravaganten Outfit als Gastkommentatorin agierenden Lynch - wobei sie auch von einem Eingriff von außen profitierte.

Schwergewicht Doudrop nahm mit einer Attacke Bianca Belair aus dem Spiel nahm - sie hatte sich vor dem Kampf beklagt, dass Belair trotz ihrer jüngsten Niederlage gegen Lynch wieder eine Titelchance erhalten hatte.

Doudrops Angriff auf Belair dürfte einen „Heel Turn“ zur Schurkin markieren, nachdem WWE zuletzt vergeblich versucht hatte, die als Vollstreckerin der vergangene Woche entlassenen Eva Marie eingeführte Schottin als Liebling zu etablieren.

Big E kassiert Attacke von Kevin Owens

Auch bei den männlichen Stars der Promotion gab es neue Weichenstellungen: Es wurde offiziell bestätigt, dass WWE-Champion Big E bei den Survivor Series in einem RAW-SmackDown-Duell auf Universal Champion Roman Reigns treffen wird (ebenso wie Champion-vs.-Champion-Duell Lynch gegen Flair bei den Frauen) - während parallel dazu auch sein aktuelles Programm bei RAW weitererzählt wurde.

Die Dreierfehde zwischen Big E, Seth Rollins und Kevin Owens wurde in einem Match zwischen Rollins und Owens vorangetrieben, das Big E als Zuschauer am Ring verfolgte.

Big E war am Ende Zünglein an der Waage, als eine Kollision mit Owens außerhalb des Rings dafür sorgte, dass Owens ausgezählt wurde. „K.O.“ rastete danach aus und attackierte Lashley - die von Rollins vorab gestreute Saat der Zwietracht zwischen den Publikumslieblingen Big E und Owens geht weiter auf.

Vorher war Big E auch selbst im Einsatz und besiegte in einem fünfminütigen Match den früheren Olympiaringer Chad Gable - was Vorbote eines weiteren kommenden Titelmatches gewesen sein könnte: Nach dem Kampf legte sich das mit Gable verbündete Schwergewicht Otis mit Big E an. Der Money-in-the-Bank-Sieger und Mandy-Rose-Freund des Vorjahrs war zuletzt in neuem Look als ernster Athlet neu erfunden worden.

Bobby Lashley entert Survivor-Series-Team von RAW

Zum ersten Mal seit seiner Niederlage gegen Bill Goldberg bei der Saudi-Show Crown Jewel schaltete sich auch Ex-Champion Bobby Lashley wieder bei RAW ein.

Lashley - auch wieder begleitet vom aus einer Verletzungspause zurückgekehrten Manager MVP - bekam von Autoritätsperson Adam Pearce die Chance, nachträglich in das eigentlich schon vorab via Twitter verkündete Fünferteam von RAW für das traditionelle Elimination Match gegen Team SmackDown bei den Survivor Series einzusteigen.

Lashley besiegte Dominik Mysterio und kegelte diesen damit aus der Mannschaft, zu der auch Rollins, Owens, Finn Balor und Dominiks Vater Rey Mysterio gehören. SmackDown schickt Drew McIntyre, Jeff Hardy, „King“ Xavier Woods, Sami Zayn und Happy Corbin ins Rennen.

Die Ergebnisse von WWE Monday Night RAW am 8. November 2021:

AJ Styles, Omos, Dolph Ziggler & Robert Roode besiegen RK-Bro & The Street Profits

Bobby Lashley besiegt Dominik Mysterio

Non Title Match: Big E besiegt Chad Gable

24/7 Title Match: Drake Maverick besiegt Reggie (c) - Reggie endete hinterher jedoch wieder als Champ

RAW Women‘s Title #1 Contendership Match: Liv Morgan besiegt Bianca Belair, Carmella, Queen Zelina, Rhea Ripley