Borussia Dortmund: Axel Witsel bei Juventus im Gespräch - das ist dran

Zuletzt ploppten Gerüchte auf, wonach der italienische Rekordmeister Juventus Turin weiterhin am BVB-Routinier interessiert sein soll und womöglich auch schon im Winter zuschlagen will.

Juve fragte schon im Winter nach

Witsel kam im Sommer 2018 aus China und wurde für 20 Millionen Euro von Tianjin Quanjian gekauft. Im Ballbesitz ausgerichteten Spiel unter Ex-Coach Lucien Favre spielte er eine zentrale Rolle, sorgte als Passmaschine für Ruhe und Stabilität. Der einstige BVB-Fixstern verblasst aber immer mehr. Nach seiner schweren Knieverletzung kommt Witsel nicht mehr so recht in Tritt, wirkt langsam und behäbig.

Witsel offen für einen Wechsel

Bezeichnend: Bei der bitteren 1:2-Pleite in Leipzig , an dem außer Torwart Gregor Kobel kein Dortmunder Normalform erreichte, unterlief ihm in der 13. Minute ein haarsträubender Ballverlust im Mittelfeld gegen Benjamin Henrichs, der fast zum 0:1 geführt hätte. ( Darum ging Roses Plan gegen RB nicht auf )

Müller fügt hinzu: „Momentan werden mit Axel Witsel keine Gespräche geführt, was eine mögliche Verlängerung seines Vertrages angeht. Es scheint so, als würde der BVB keine Notwendigkeit zu sehen, diese Gespräche zu forcieren.“