NFL: Russell Wilson wieder fit - Seahawks-Quarterback gibt gegen Packers Comeback nach Finger-OP

Der Quarterback der Seattle Seahawks kehrt nach seiner Finger-Operation bereits am kommenden Wochenende auf das Feld der NFL zurück. Wilson postet bei Twitter ein Video, in dem unter anderem das Lambeau Field, das Heimstadion der Green Bay Packers zu sehen ist. Die Packers sind am kommenden Wochenende Seattles nächster Gegner. „Es ist Zeit“, schrieb er 32-Jährige. (DATEN: Alle Tabellen der NFL)

Damit kehrt Wilson deutlich früher als erwartet zurück. In Woche fünf hatte sich der Spielmacher der Seahawks bei der Niederlage gegen die Los Angeles Rams am Finger verletzt.

Wilson arbeitete nach seiner Verletzung unermüdlich an seinem Comeback. „Ich noch nie einen Spieler erlebt, der sich so engagiert der postoperativen Therapie unterzog und so sehr davon überzeugt war, wieder das gleiche, wenn nicht sogar ein besseres Leistungsniveau zu erreichen wie vor der Verletzung“, erklärte Dr. Steve Shin, der Wilson am 8. Oktober operiert hat, auf der Homepage der Seahawks. (DATEN: Ergebnisse und Spielplan der NFL)