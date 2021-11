Manchester United: Die Luft wird dünn für Solskjaer

Ole Gunnar Solskjaer und Manchester United stecken in einer handfesten Krise. Am Wochenende verlor man im Stadt-Derby gegen Manchester City mit 0:2 und rutschte auf den sechsten Tabellenplatz ab.

Nicht wenige hatten Manchester United vor der Saison als Titelanwärter in sämtlichen Wettbewerben gehandelt. Besonders durch die Verpflichtung von Weltmeister Raphael Varane, Jadon Sancho und Cristiano Ronaldo schürte man in Manchester jede Menge Euphorie.

Ole Gunnar Solskjaer kämpft um seinen Job

Hat Solskjaer die Kabine verloren?

Beide Profis spielen in dieser Saison keine große Rolle in Solskjaers Überlegungen und sitzen die meiste Zeit nur auf der Bank. Dem Coach wird in diesem Zusammenhang vorgeworfen, er habe seine Lieblinge in der Mannschaft - und ließe sie fast immer durchspielen..