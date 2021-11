Schalke 04: Rodrigo Zalazar weinte nach Niederlage gegen Darmstadt 98

Rodrigo Zalazar konnte die Niederlage gegen Darmstadt nach Einwechslung nicht verhindern. Einer der Stars von Schalke 04 brach danach in Tränen aus.

Auf der Bank sitzend vergrub er das Gesicht in die Hände und weinte hemmungslos. Der Uruguayer wollte nach seiner Einwechslung das Ruder noch herumreißen, am Ende stand ein 4:2 für Darmstadt 98 auf der Anzeigetafel.

Deshalb weinte Zalazar

22 Punkte bedeuten zwar Rang fünf, die Aufstiegsplätze liegen in Reichweite. Und doch läuft es bei Königsblau sportlich nicht rund. (DATEN: Die Tabelle der 2. Bundesliga)

Als möglicher Bankdrücker bei den Hessen auf vereinzelte Einsatzminuten zu hoffen, war ihm SPORT1 -Informationen zu wenig, er wollte sofort eine Schlüsselrolle wie zuvor beim FC St. Pauli (sechs Tore und sechs Vorlagen in 25 Zweitligaspielen) einnehmen. (NEWS: Alle aktuellen Infos zur 2. Bundesliga)

Der Schritt in den Ruhrpott war daher für ihn folgerichtig. Bei einer guten Entwicklung hat die Eintracht mit einer Rückkaufoption zwar weiterhin die Hand auf dem 22-Jährigen.

Doch Zalazar denkt nicht an seine Zukunft. Er identifiziert sich mit der Aufgabe auf Schalke und ärgert sich gewaltig, wenn die Mannschaft verliert. Nach einer emotionalen Achterbahnfahrt kam es deshalb zum emotionalen Ausbruch.

Zalazar als Leadertyp auf Schalke

Zalazar gibt im Training alles und lässt in den 90 Minuten am Wochenende sein Herz auf dem Platz. Gegen Darmstadt kam er erstmals in dieser Saison von der Bank auf das Feld.