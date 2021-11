Bundesliga: VfL Bochum läuft Schalke 04 im Ruhrpott den Rang ab, sagt Tobias Holtkamp

VfL mit drei Siegen aus letzten vier Spielen

Zum einen war es ganz sicher die Bochumer Mentalität, die die größere individuelle Qualität des Gegners völlig zurecht geschlagen hat. Zum anderen, und das ist die große Anerkennung, die gerade in der Branche die Runde macht: der VfL ist komplett angekommen in der Bundesliga, hat sehr schnell gelernt und seinen Fußball den neuen, viel komplexeren Anforderungen angepasst. Erfolgreich.

Bochum hat Schalke überholt

Der VfL Bochum hat Schalke 04 überholt, weil die Blauen aus Bochum nicht nur im Moment, sondern seit zwei oder drei Jahren einfach besser arbeiten. Ohne Alarm und Skandale, mit Ruhe und Kontinuität auf den relevanten Positionen - und, gewiss die Basis für das, was in Bochum gerade passiert, mit einer großen Portion Identität und Charakter.

Schalke, um auch da noch einmal quer zu vergleichen, hat seine Identität, das ist wohl mehr als ein Eindruck, in den vergangenen Jahren gleich mehrere Male verloren. Also der Klub oder eben das Unternehmen - keineswegs seine Anhänger. Ohne sie und ihre scheinbar bedingungslose Liebe wäre Schalke 04 im Grunde nichts mehr.

Was in Bochum gelingt, an kontinuierlichem Aufbau und substanziiertem Fortschritt, das ist natürlich auch auf Schalke möglich. Meine Prognose ist allerdings, es wird, ähnlich wie in Bremen, Jahre dauern.