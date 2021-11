Riot Games präsentiert Arcane

Anzeige

Mit Arcane betritt Riot Games die Bühne der Animationsserien. Auf Netflix wurde nun der erste Akt der Serie veröffentlicht. Mit dabei die Champions Vi, Jinx, Caitly, Jayce, Heimerdinger und Co. © Riot Games

Florian Merz

Die Welt von Riot Games wächst weiter an. Nach einem Kartenspiel, Ego-Shooter und Mobile-MOBA, erscheint mit „Arcane“ die erste thematische League-of-Legends-Serie auf Netflix.

Die Welt von League of Legends beschränkt sich unlängst nicht mehr ausschließlich auf das beliebte MOBA-Game. Mit Legends of Runeterra dürfen sich Fans in umfangreiche Kartenduelle stürzen, während Wild Rift und TFT das Gameplay des PC-Spiels auf mobile Endgeräte transportiert. Mit der jüngst auf Netflix veröffentlichten Serie „Arcane“ wird der Kosmos der Spielewelt erneut vergrößert.

Das Animationsstudio dahinter, Fortiche, zeigte sich in der Vergangenheit unter anderem für das Kreieren des weltweit gefeierten POP/STARS-Videos der fiktiven Popgruppe K/DA verantwortlich. Mit Arcane feierte das französische Unternehmen nun den Einstand in die Welt der Animationsserien.

Die Welt von Arcane

Im Kosmos von League of Legends existieren zahlreiche verschiedene Figuren und Charaktere. Die Geschichte Arcanes bietet gleich mehreren von diesen eine Bühne, fokussiert sich jedoch auf die Geschichte zweier Schwestern: Jinx und Vi. Beide sind Opfer eines Kampfes zwischen den Schwesterstädten Zhaun und Piltover, die sprichwörtlich die Seiten einer Medaille repräsentieren – die eine ist reich und wohlhabend (Piltover), während die andere im Dreck versinkt und einem Moloch gleicht (Zhaun).

Jinx und Vi werden durch den Konflikt zu Waisen, finden aber in Vander, einem Kämpfer auf Seiten Zhauns, eine neue Familie in Form eines Ziehvaters.

Im Laufe der Zeit wachsen die Schwestern heran und verfügen über gänzlich unterschiedliche Charakter und Fähigkeiten. Während Vi als knallharte Bandenchefin neben ihrem Kopf nicht selten die Fäuste sprechen lässt, versucht sich Pulver, so Jinx bevor sie ihren Namen erhält, an verschiedenen Erfindungen in Form von Bomben, die jedoch nie so richtig zu funktionieren scheinen. Dennoch gelten die Schwestern als unzertrennlich und gehen gemeinsam mit zwei weiteren Freunden auf Beutezüge durch Zhaun und Piltover.

Bei einem dieser Diebestouren schafft es die Bande eine Wohnung in Piltover auszurauben, jedoch verliert Pulver auf der Flucht vor einer verfeindeten Bande das Diebesgut wieder. Entsprechend harsch wird sie von den anderen angegangen, dennoch verteidigt Vi sie bis zuletzt. Die Gruppe hat aber wenig Zeit sich auszuruhen, da es während des Einbruchs zu einer Explosion mit schwerwiegenden Folgen kommt, die das Leben aller Betroffenen wie Beteiligten beeinflussen soll.

Von Rache, Wahnsinn und Fortschritt

Arcane wird in drei Abschnitten beziehungsweise Akten erzählt, die nach und nach auf Netflix erscheinen. Der Erste wird hauptsächlich dazu verwendet, um den Interessierten die Welt von Runeterra respektive Zhaun und Piltover sowie die Verknüpfungen der einzelnen Charaktere näher zu bringen. Dabei verzichten Riot Games und Fortiche darauf, zu viel Vorwissen der Zuschauer:innen vorauszusetzen. Entsprechend eignet sich die Serie sowohl für all diejenigen, die bereits seit Jahren Fan von League of Legends sind, als auch jene, die ausschließlich die Serie schauen wollen. Die Motive der Figuren sind dabei klar herausgestellt und handeln von klassischen Motiven wie Verlustangst, Rache, Zorn oder dem Drang, Neues zu erschaffen.

Während der Fokus dabei auf Jinx und Vi liegt, werden weitere Handlungsstränge in der Serie präsentiert. So gehört die Wohnung, die Vis Bande ausraubt, dem Erfinder und Forscher Jayce, der sich zum Zeitpunkt der Explosion gemeinsam mit seiner Freundin Caitlyn in dieser befand. Später stößt Jayce auf Heimerdinger, einem bekannten Forscher, und freundet sich mit Viktor an. Für Fans der Spiele jedes Mal ein Highlight, bekannte Figuren zu sehen.

