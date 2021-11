Anzeige

Call of Duty: Vanguard – Richtiges Setup für die Typ 99 Call of Duty: Vanguard – Richtiges Setup für die Typ 99

So spielt ihr die Typ 99 in CoD Vanguard richtig © Activision

Call of Duty: Vanguard ist seit einigen Tagen draußen und Spieler stürzen sich in die große Welt der Waffen-Anpassungen. Welche Aufsätze sind die Besten für die Typ 99?

Um in einem Call of Duty Spiel eine möglichst gute K/D zu haben, braucht man vor allem eins: Skill. Neben den eigenen Fertigkeiten sind allerdings auch noch die richtigen Waffen sowie die passenden Aufsätze für jede Knarre von entscheidender Bedeutung. In Call of Duty: Vanguard gibt es eine große Vielfalt an unterschiedlichen Anpassungsmöglichkeiten für die Fans zu entdecken. Jede Waffe bietet nämlich insgesamt zehn verschiedene Slots für Aufsätze, mit denen man seinen eigenen Spielstil noch weiter verbessern kann.

Typ 99 in CoD Vanguard: Die besten Aufsätze

Bei der Typ 99 handelt es sich um eine Sniper Rifle. Sie wird die Meta voraussichtlich nicht so dominieren wie beispielsweise die Kar98k, aber für spaßige Spielstunden im Multiplayer-Modus reicht sie allemal. Mit den richtigen Aufsätzen sowie ein wenig Übung könnt ihr ohne Probleme mit euren Gegnern mithalten. So solltet ihr die einzelnen Slots der Typ 99 in Call of Duty: Vanguard füllen:

Fertigkeit: Vital

Griff: Stoffgriff

Kit: Durchatmen

Lauf: Shiraishi Short

Magazin: 8mm-Klauser 5-Schuss

Mündung: F8 Stabilizer

Munitionstyp: Verlängert

Unterlauf: Schwerer Vordergriff

Visier: Typ 97 5x-Zielfernrohr

Diese Auswahl der Aufsätze versucht vor allem, sich selbst schneller zu machen und auch sehr bewegliche Ziele einfacher ausschalten zu können.

Typ 99 in CoD Vanguard: Das richtige Loadout

Nachdem ihr die besten Aufsätze an eure Waffe geschraubt habt, braucht ihr in Call of Duty: Vanguard natürlich auch noch die passenden Ausrüstungen und Perks. Die Meta sollte hier in etwa so aussehen: