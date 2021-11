Premier League: Newcastle United holt Eddie Howe als neuen Trainer

Schon vor einigen Tagen hatten Guardian und The Athletic übereinstimmend berichten, dass sich der 43-Jährige mit den saudi-arabischen Eigentümern des Klubs auf einen Grundsatzvertrag bis 2024 geeinigt hat. Howe war bereits am Wochenende gemeinsam mit Amanda Staveley, der Vertreterin des saudischen Kronprinzen Mohammed bin Salman, beim Spiel der Magpies gegen Brighton & Hove Albion.

Howe: „Liegt viel Arbeit vor uns“

„Eddie hat uns in einem strengen Auswahlverfahren unglaublich beeindruckt“, erklärte Staveley: „Neben seinen offensichtlichen Erfolgen beim AFC Bournemouth, wo er einen großen Einfluss hatte, ist er ein leidenschaftlicher und dynamischer Trainer, der klare Vorstellungen hat, wie er die Mannschaft und den Verein voranbringen will. Er passt hervorragend zu dem, was wir hier aufbauen wollen. Wir freuen uns, Eddie und seine Mitarbeiter im St. James‘ Park willkommen zu heißen, und wir freuen uns sehr darauf, gemeinsam auf unsere Ziele hinzuarbeiten.“