Snowboard-Präsident Hanns-Michael Hölz kritisiert Olympia in Peking

Erneut gibt es Kritik an den Olympischen Winterspielen in China. Der deutsche Snowboard-Verbandspräsident Hanns-Michael Hölz findet die Austragung in Peking nicht gut.

Der deutsche Snowboard-Verbandspräsident Hanns-Michael Hölz hat die Austragung der Olympischen Winterspiele in Peking kritisiert. „Wir brauchen eine neue Art von Entscheidungsfindung in den großen Gremien von IOC und FIS. Wir können nicht mehr einfach so weitermachen“, sagte er auf einer Pressekonferenz in Schwäbisch Hall anlässlich des Saisonstarts.