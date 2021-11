"Der beste Klub der Welt": Xavi als neuer Barca-Trainer vorgestellt

Am Dienstag soll der einstige Musterschüler von Pep Guardiola sein erstes Training leiten. Sein Debüt feiert Xavi nach der Länderspielpause am 20. November im Derby gegen Espanyol Barcelona.

Al-Sadd erteilt Xavi Freigabe für Barca-Wechsel

Koeman war im Anschluss an ein 0:1 bei Aufsteiger Rayo Vallecano nach nur 15 Monaten entlassen worden. In La Liga ist Barca auf Rang neun abgestürzt, in der Champions League droht dem Gegner von Bayern München erstmals seit 21 Jahren das Aus in der Vorrunde.