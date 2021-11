WM in Katar: Homosexueller Josh Cavallo hätte "Angst" bei Teilnahme

Josh Cavallo würde aus „Angst“ vor einer Teilnahme an der WM-Endrunde 2022 zurückschrecken. Der Fußball-Profi hatte sich kürzlich geoutet.

Der homosexuelle Fußball-Profi Josh Cavallo würde aus „Angst“ vor einer Teilnahme an der WM-Endrunde 2022 zurückschrecken. „Ich habe davon gelesen, dass sie Schwule in Katar zum Tode verurteilen. Das ist etwas, wovor ich Angst habe und weshalb ich nicht gerne nach Katar gehen würde“, sagte der Australier im Podcast „Today in Focus“ der englischen Tageszeitung Guardian.