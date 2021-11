Hörmann-Nachfolge: DOSB-Kommission schlägt Weikert, Bokel und Mayer vor

Tischtennis-Funktionär Thomas Weikert, Präsidentin Claudia Bokel vom Deutschen Fechter-Bund und CSU-Politiker Stephan Mayer, zuletzt Staatssekretär im Bundesinnenministerium, stehen auf der am Montag veröffentlichten Shortlist. Die Kandidaten werden sich am 14. November noch einmal den Mitgliedsorganisationen vorstellen, am 4. Dezember bei der Mitgliederversammlung in Weimar wird gewählt.

„Ich freue mich, dass ich mich am Sonntag den Verbänden vorstellen kann. Von daher ist das erste Ziel erst mal erreicht“, sagte Weikert dem SID in einer ersten Reaktion: „Wenn man antritt, ist es auch so, dass man hofft, gewählt zu werden. Ich gehe mit Respekt und Demut an so ein Amt heran.“