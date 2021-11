Formel 1: Pressestimmen zu Verstappen-Sieg in Mexiko vor Hamilton, Bottas

Vor allem in seiner Heimat wird er nach seinem jüngsten Erfolgserlebnis gefeiert - und dabei sogar in einem Atemzug mit ein paar absoluten Legenden genannt.

Lewis Hamilton, der es „nur“ auf den zweiten Platz schaffte, sollte die Zeitungen am Morgen nachdem Mexiko-Rennen dagegen vielleicht eher nicht aufschlagen. Denn viel Hoffnung wird dem Titelverteidiger und Rekordchampion dort nicht gemacht. Im Gegenteil, in Italien wird er sogar bereits als „gescheitert“ bezeichnet.

Die besten Pressestimmen zum GP in Mexiko

ENGLAND

The Telegraph: „Hätte man Lewis Hamilton den zweiten Platz in Mexiko in der vergangenen Woche angeboten, hätte er ihn wohl gerne genommen. Doch nach der ersten Startreihe im Qualifying war dieses Ergebnis für Mercedes eine Enttäuschung. Red Bull scheint das Momentum zu nutzen.“

NIEDERLANDE

De Volkskrant: „Max Verstappen gibt mit einem Weltklassestart in Mexiko eine kristallklare Botschaft an Lewis Hamilton ab: Es kommt nichts zwischen ihn und den Titel.“

AD: „Madonna. Pink Floyd. David Bowie. The Rolling Stones. Alle Großen dieser Erde traten im mexikanischen Sonnenforum auf, nun setzte ein Niederländer ohne Goldkehle das Foro Sol in Feuer und Flamme. Nicht in einem glitzernden Anzug, sondern in einem Rennoverall. Max Verstappen, ‚Maxito‘, wie ihn die Mexikaner liebevoll nennen.“