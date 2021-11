NFL-Teams schimpfen über Aaron Rodgers und Green Bay Packers nach Impf-Ärger

Der Grund: Eigentlich mussten ungeimpfte Spieler während der Preseason-Spiele an der Seitenlinie Masken tragen. Rodgers tat das nicht, obwohl er nicht gegen das Corona-Virus geimpft ist, wie sich zuletzt herausstellte.

„Das ist Schwachsinn. Was in Green Bay vor sich geht, ist nicht das, was den Teams von der NFL gesagt wurde. Unsere Spieler trugen die ganze Zeit Masken. Wir haben unsere Jungs, die nicht gespielt haben, dazu gebracht, Masken zu tragen“, ärgerte sich eine nicht genannte Führungskraft bei ESPN.