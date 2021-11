José Mourinho wittert einen Komplott gegen AS Rom in der Serie A

José Mourinho ist bei der AS Rom vom Erfolgsweg abgekommen - und der portugiesische Star-Trainer wittert gleich eine Verschwörung.

Trainer-Exzentriker José Mourinho ist bei der AS Rom vom Erfolgsweg abgekommen: Gegen Aufsteiger FC Venedig mussten die Römer am Sonntag eine 2:3-Pleite hinnehmen, die fünfte Saisonniederlage in der italienischen Serie A. (DATEN: Spielplan und Ergebnisse der Serie A)