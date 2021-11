Lionel Messi fliegt nach Argentinien - PSG wegen Klausel machtlos?

Trotzdem reiste er wie erwartet zur argentinischen Nationalmannschaft. Was seinen Arbeitgeber erneut verärgert zurücklässt. Schon vor kurzem hatte sich Sportdirektor Leonardo darüber beschwert, dass Messi seit seiner Ankunft in Paris mehr Spiele für sein Land als für sein Verein absolviert habe .

Klausel im Vertrag: PSG bei Messi machtlos?

Das Problem: Messi soll über eine brisante Klausel in seinem Vertrag verfügen, die es ihm angeblich erlaubt, Länderspieler über die PSG-Spiele zu priorisieren. PSG kann den ehemaligen Barca-Profi also offenbar gar nicht von seinen Nationalmannschafts-Trips abhalten. (DATEN: Spielplan und Ergebnisse der Ligue 1)

Zudem sind sie per FIFA-Statuen auch zu einer Abstellung verpflichtet. Es bleibt also ein wunder Punkt für die Pariser, die sich von der Verpflichtung von Messi wohl etwas mehr versprochen haben.

Für PSG hat Messi erst acht Spiele gemacht (drei Tore). In der WM-Qualifikation stehen für den 34-Jährigen mit Argentinien in diesem Jahr noch zwei schwere Spiele an: Am 13. November geht es gegen Uruguay, ehe vier Tage später das Duell mit Erzrivale Brasilien auf dem Plan steht.