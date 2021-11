DFB: Rechtsverteidiger Hofmann sieht sich für Top-Teams gerüstet

Jonas Hofmann (r.) gefällt sich auch in defensiver Rolle © AFP/SID/John MACDOUGALL

Fußball-Nationalspieler Jonas Hofmann fühlt sich auch als Rechtsverteidiger zu Duellen mit den Besten der Welt bereit. „Ich traue es mir auch gegen qualitativ stärkere Gegner zu, in der Viererkette rechts zu verteidigen“, sagte der Gladbacher dem kicker .

Durch den Rollenwechsel zwischen offensiver Position im Klub und defensiven Aufgaben in der DFB-Auswahl "werde ich als Spieler insgesamt besser", behauptete der 29-Jährige. Hofmann ist seit dem Neustart unter Hansi Flick die Nummer 1 auf der Position rechts hinten.

"Jonas", sagte der Bundestrainer, "macht es klasse als rechter Verteidiger." In den WM-Qualifikationsspielen gegen Armenien (6:0) oder Rumänien (2:1) habe er es "gegen schnelle Gegenspieler gut gemacht. Mir hat er gefallen." Hofmann sei "ein super intelligenter Spieler".

Bei seiner Umschulung hat sich Hofmann an einem Teamkollegen orientiert: Um sich besser in die ungewohnte Rolle einzufinden, studierte er Videos des Münchners Joshua Kimmich, der in der DFB-Elf und beim FC Bayern inzwischen auf der Sechserposition gesetzt ist.