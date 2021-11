Wagner-Brüder dürfen feiern - nächster Sieg für Hartenstein

Die deutschen Wagner-Brüder sind mit Orlando Magic in der NBA zum nächsten Stolperstein für Utah Jazz geworden.

Die deutschen Wagner-Brüder sind mit Orlando Magic in der NBA zum nächsten Stolperstein für Utah Jazz geworden. In der nordamerikanischen Basketball-Liga setzte sich Orlando am Sonntag mit 107:100 durch und feierte einen auch für die Moral wichtigen Erfolg: Im elften Saisonspiel war es erst der dritte Sieg.