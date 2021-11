DHB-Frauen mit Rückenwind in WM-Vorbereitung: „Das gibt Auftrieb“

Nachdem Alina Grijseels den Ball zum Sieg ins Netz geworfen hatte, entlud sich die Freude der deutschen Handballerinnen in einem wilden Tanz.

Es gab kein Halten mehr. Nachdem Alina Grijseels den Ball kurz vor Schluss zum Sieg ins Netz geworfen hatte, entlud sich die pure Freude der deutschen Handballerinnen in einem wilden Tanz auf der Spielfläche. Die Reaktion auf die entscheidende Szene im Spiel gegen Russland zeigte nur zu gut, was der 28:27-Erfolg im Test gegen den Olympia-Zweiten für die DHB-Auswahl bedeutete.

"Das gibt auf jeden Fall Auftrieb", sagte Bundestrainer Henk Groener nach dem überraschenden Sieg am "Tag des Handballs" in Düsseldorf, dem ersten deutschen Erfolg seit 2013 gegen den viermaligen Weltmeister. Kapitänin Grijseels sagte: "Ich hoffe, dass wir den Rückenwind in die Vorbereitung und die ersten Spiele der WM mitnehmen können."