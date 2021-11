NFL: Green Bay Packers unterliegen Chiefs ohne Aaron Rodgers

Die Green Bay Packers müssen ohne Aaron Rodgers die zweite Saisonniederlage in der NFL-Saison hinnehmen. Sein Ersatzmann muss viel Druck wegstecken.

Beim ersten NFL-Start von Ersatzmann Jordan Love musste sich das vermeintliche Topteam dem Super-Bowl-Champion Kansas City Chiefs mit 7:13 geschlagen geben. Rodgers verpasste das Spiel, weil er am vergangenen Mittwoch positiv auf das Coronavirus getestet worden war. (DATEN: Ergebnisse und Spielplan der NFL)

In einem insgesamt eher enttäuschenden Spiel konnte sein Vertreter und potenzieller Nachfolger kaum glänzen. Love, der in seinem zweiten Jahr bei den Packers erstmals von Beginn an ran durfte, tat sich äußerst schwer.