Formel E: Porsche-Pilot Pascal Wehrlein zieht Saisonfazit und nennt Reiz

Porsche-Pilot Pascal Wehrlein zieht ein Saisonfazit und erklärt, was für ihn den besonderen Reiz in der Formel E ausmacht.

„Es war meine erste Saison zusammen mit Porsche. Man darf nicht vergessen, dass Porsche auch erst 1,5 Jahre in der Formel E ist. Nach der ersten Saison war man noch relativ unerfahren. In dieser Saison hat sich nun alles zusammengefügt“, erklärte der 27-Jährige im AvD Motor & Sport Magazin bei SPORT1 .

Er habe ein super Verhältnis mit dem Team, das sehr konkurrenzfähig gewesen sei, so Wehrlein, der in der vergangenen Saison Platz elf der Fahrerwertung belegte. Dennoch gebe es einige Stellschrauben, an denen gedreht werden kann: „Ich glaube, wir waren überall stark, aber wir haben auch überall noch Potenzial. Gerade am Anfang hat es ein bisschen gebraucht, bis man zusammengefunden hat und mein Team verstanden hat, was ich vom Auto möchte und was man machen muss, um das Maximale aus mir herauszuholen.“ (Alles zur Formel E)