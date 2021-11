Borussia Dortmund: Das sagt Michael Zorc zur Kritik von Marco Reus

„Die erste Halbzeit können wir komplett vergessen“, monierte der Kapitän, der am Samstagabend im Topspiel den zwischenzeitlichen 1:1-Ausgleich erzielt hatte: „Wir haben in der zweiten Hälfte umgestellt auf Viererkette, weil sie uns einfach deutlich besser liegt.“ (NEWS: Alle aktuellen Infos zur Bundesliga)

SPORT1-Experte Stefan Effenberg pflichtete dem Nationalspieler im STAHLWERK Doppelpass bei: „Dortmund hat taktische Fehler gemacht, sie haben mit einer Fünferkette angefangen, später dann haben sie umgestellt auf eine Viererkette, was etwas besser geklappt hat. Für mich ist das unerklärlich, ich habe sie in der letzten Zeit stabiler gesehen. Das, was Marco Reus gesagt hat, war zu 100 Prozent richtig.“ (Kolumne von Stefan Effenberg)