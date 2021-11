Bundesliga: Eintracht Frankfurt schlägt Greuther Fürth - Sebastian Rode trifft

Eintracht Frankfurt schlägt Greuther Fürth in letzter Minute. Die Kleeblätter waren selbst spät zum Ausgleich gekommen. Für die Adler ist es der zweite Saisonsieg.

Tränen und Drama in Fürth!

Eintracht Frankfurt hat die Kleeblätter dank eines Lucky Punchs in der Nachspielzeit mit 2:1 in die Knie gezwungen. (NEWS: Alle aktuellen Infos zur Bundesliga)

Das entscheidende Tor zugunsten der Adler fiel erst in der 90.+4 Minute durch Rafael Borre. Kurz zuvor hatte Fürth noch durch Cedric Itten ausgeglichen (90.+2). Eintracht-Keeper Kevin Trapp hatte nach Schlusspfiff Tränen in den Augen, so intensiv war es zugegangen.