FC Bayern: Paul Breitner und Uli Hoeneß versöhnen sich - folgt Beckenbauer-Besuch?

So haben sich die ehemaligen Streithöhne Uli Hoeneß und Paul Breitner auf der Beerdigung der Sturm-Legende versöhnt.

„Die Trauerfeier für Gerd hat uns dazu gebracht zu sagen: ‚Mensch, eigentlich sind wir ja vernünftige Leute. Jetzt haben wir uns Jahrzehnte verhalten, wie es nicht einmal kleine Kinder tun würden‘“, sagte Breitner am Rande des Bayerischen Sportpreises dem BR.

Hoeneß: „Gute Möglichkeit, um Kriegsbeil zu begraben“

Der Weltmeister von 1974 fuhr fort: „Wir haben so viele schöne Jahre privat und natürlich auch mit dem FC Bayern und der Nationalmannschaft verlebt, dass es ein Wahnsinn wäre, wenn man das kaputtmacht.“

Dem pflichtete Bayerns Ehrenpräsident Hoeneß bei: „So ein Anlass war eine besonders gute Möglichkeit, um das Kriegsbeil zu begraben und nach vorne zu schauen. Das hat sich wirklich so realisieren lassen.“

Breitner tobte: „Hallo so geht‘s nicht“

Hintergrund war in erster Linie die legendäre Pressekonferenz von Rummenigge und Hoeneß, bei der sie unter anderem die Kritik an Spielern mit der Verletzung von Menschenrechten gleichsetzten, was Breitner heftig kritisiert hatte.