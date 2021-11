Bundesliga: 1. FC Köln – 1. FC Union Berlin, 2:2 (1:2)

Anthony Modeste brachte Köln in der sechsten Minute nach vorn. Der 1. FC Union Berlin zeigte sich wenig beeindruckt. In der achten Minute schlug Julian Ryerson mit dem Ausgleich zurück. Niko Gießelmann lieferte den Assist. Kurz vor dem Halbzeitpfiff schockte Grischa Prömel den 1. FC Köln, als er mit der Vorarbeit von Genki Haraguchi das Führungstor für Union erzielte (45.). Der 1. FC Union Berlin hatte zur Pause eine knappe Führung auf dem Zettel stehen. Nach Assist von Florian Kainz war es Modeste, der für den Ausgleich verantwortlich zeichnete (85.). Letztlich gingen der FC und Union mit jeweils einem Punkt auseinander.

Köln findet sich aktuell in der unteren Tabellenhälfte wieder: Rang elf. Die Stärke der Gastgeber liegt in der Offensive – mit insgesamt 17 erzielten Treffern. Drei Siege, fünf Remis und drei Niederlagen tragen zur Momentaufnahme des 1. FC Köln bei. Vor vier Spielen bejubelte der FC zuletzt einen Sieg.

In zwei Wochen, am 21.11.2021, tritt Köln beim 1. FSV Mainz 05 an, während der 1. FC Union Berlin einen Tag früher Hertha BSC empfängt.