Bundesliga: 1. FC Köln - Union Berlin 2:2, Modeste mit Doppelpack

Doppelpacker Anthony Modeste verhindert die erste Heim-Pleite des 1. FC Köln in der Schlussphase - und zwar auf spektakuläre Art und Weise.

Der wieder erstarkte Torjäger beförderte die Kugel mit dem Hinterkopf ins Tor der Gäste (86.) und rettete den Kölnern damit ein 2:2 (1:2) gegen Union Berlin. In der Ekstase nach dem späten Treffer lief Modeste zur Bank und nahm seinem Coach Steffen Baumgart die Kappe vom Kopf. Ein Bild, das man in dem ein oder anderen Saison-Rückblick sehen dürfte. (DATEN: Ergebnisse und Spielplan der Bundesliga)

Modeste schnürt Doppelpack

Der 33-Jährige hatte die Gastgeber zuvor per Abstauber (7.) früh in Führung gebracht. Doch Union antwortete in Person von Julian Ryerson (9.) und Grischa Prömel (45.+1). FC-Keeper Timo Horn sah bei beiden Gegentreffern nicht gut aus. Vor allem der Schuss von Prömel landete direkt neben der rechten Hand des Torwarts im Netz.