FC Bayern, Nagelsmann, BVB, Reus & Rose: Effenberg mit Klartext-Kolumne

Borussia Dortmund hat taktische Fehler gemacht bei der Pleite im Topduell gegen RB Leipzig (1:2). Sie haben mit einer Fünferkette angefangen, später dann haben sie umgestellt auf eine Viererkette, was etwas besser geklappt hat.

Für mich ist diese Pleite unerklärlich, ich habe sie in der letzten Zeit stabiler gesehen. (NEWS: Alle aktuellen Infos zur Bundesliga)

So einfache Ballverluste auch im Zentrum, das darf dir einfach nicht passieren. Und wenn ich weiß, dass der Gegner mich unter Druck setzt, dann muss ich halt auch mal den langen Ball spielen.

Borussia Dortmund: Effenberg versteht Reus-Kritik

Das war eine klare Ansage von Reus in Richtung Rose. Wenn Rose sagt, dass Hazard einen guten Linksverteidiger abgegeben hat, dann muss ich sagen, da blutet mir das Herz. Wenn ich so einen kreativen Spieler als linken Verteidiger aufbiete - so einen stellst du doch nicht nach hinten.