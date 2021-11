Nur Moukoko war jünger: Bayer-Youngster Sertdemir und Bravo mit Bundesliga-Debüt

Bei Bayer Leverkusen haben sich zwei Teenager in der Rangliste der jüngsten Bundesligaspieler der Geschichte auf Position zwei und drei geschoben.

Bei Bayer Leverkusen haben sich zwei Teenager in der Rangliste der jüngsten Bundesligaspieler der Geschichte auf die Positionen zwei und drei geschoben. Im Auswärtsspiel am Sonntag bei Hertha BSC (1:1) feierten die eingewechselten Zidan Sertdemir (16 Jahre und 276 Tage) und Iker Bravo (16 Jahre und 298 Tage) ihr Debüt. Nur Youssoufa Moukoko (16 Jahre und 1 Tag) von Borussia Dortmund war bei seiner Premiere in der höchsten deutschen Spielklasse jünger gewesen. - Die jüngsten Spieler der Bundesliga-Geschichte: