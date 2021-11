Schwimmen:: Florian Wellbrock verpasst bei Kurzbahn-EM Gold nur knapp

Florian Wellbrock schwimmt bei der Kurzbahn-EM im russischen Kasan nur knapp an seiner zweiten Goldmedaille vorbei. In seinem Sog holt ein weiterer Deutscher Bronze.

In 7:27,99 Minuten unterbot der Magdeburger seinen deutschen Rekord von 2019 um mehr als vier Sekunden.

Junioren-Weltrekordler Schwarz holt Bronze

In seinem Sog gewann auch Junioren-Weltrekordler Sven Schwarz seine zweite Medaille in Kasan. In 7:33,85 Minuten belegte der 19-Jährige aus Hannover wie über 1500 m den dritten Platz.