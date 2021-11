Schweiz: Kobel, Embolo und Elvedi wegen Verletzungen nicht zur Nationalmannschaft

Der Schweiz fehlen in den entscheidenden Spielen der WM-Qualifikation verletzungsbedingt einige Spiele - darunter sind gleich drei Bundesliga-Profis.

Die Nationalmannschaft der Schweiz muss in den entscheidenden Spielen der WM-Qualifikation verletzungsbedingt auf vier Spieler verzichten.

Das gab der Schweizerische Fußballverband (SFV) am Sonntag bekannt, ohne Details zu den Blessuren zu nennen.

Schweiz kann sich Platz eins noch sichern

In Gruppe C kann sich die Schweiz noch Platz eins sichern und damit das direkte Ticket zur Endrunde in Katar (21. November bis 18. Dezember 2022) lösen.