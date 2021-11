Bundesliga: Bayer Leverkusen rettet Remis bei Hertha BSC - Florian Wirtz nicht dabei

So coachte Kohfeldt Wolfsburg zum Erfolg

Bayer Leverkusen rettet in Berlin einen Punkt. Der Ausgleich fällt kurz vor Abpfiff. Die Hertha hatte lange durch ein Jovetic-Traumtor geführt.

Leverkusen atmet auf - die Hertha hadert mit einem „Scheißball“: Drei Tage nach dem 4:0-Erfolg bei Real Betis in der Europa League hat die Werkself ein 1:1-Unentschieden in Berlin gerettet.

Der entscheidende Treffer durch Robert Andrich fiel erst in der 90. Minute, nachdem die Alte Dame die gesamte zweite Halbzeit geführt hattte. (NEWS: Alle aktuellen Infos zur Bundesliga)

Unter den Augen von Bundestrainer Hansi Flick wandte Bayer somit die zweite Liga-Niederlage in Folge ab. Leverkusen ist dennoch seit vier Liga-Partien sieglos. Zuletzt gewann Leverkusen am 3. Oktober mit 4:0 bei Arminia Bielefeld.

Andrich hatte für den späten Ausgleich in der 90. Minute gesorgt. Die Führung für die Alte Dame war sehenswert durch Stevan Jovetic gefallen (42.).

Jovetic wütend

Hertha-Coach Pal Dardai pflichtete seinem Spieler bei: „Bei so einem Spiel musst du das 2:0 machen, dann gehst du als Sieger nach Hause“, sagte der 45-Jährige. Kapitän Niklas Stark sprach von einem „Scheißball“, der zum späten Ausgleich führte.

Bayer musste kurzfristig auf seinen Jungstar Florian Wirtz aufgrund muskulärer Probleme am Hüftbeuger verzichten, der Nationalspieler wurde durch Exequiel Palacios ersetzt.

Das spielerische Niveau der Partie hielt sich aufgrund der äußeren Rahmenbedingungen in Grenzen. Auf dem rutschigen Untergrund wurde eher die Grätsche als der Doppelpass ausgepackt.

Leverkusen hat mehr Ballbesitz

Und so war es auch keine Überraschung, dass die ersten beiden Chancen durch Jovetic (7.) und Palacios (10.) aus Fernschüssen resultierten. Bayer war zwar deutlich häufiger in Ballbesitz und auch um einen gefälligen Spielaufbau bemüht, doch es mangelte an Kreativität. (DATEN: Ergebnisse und Spielplan der Bundesliga)