FC Barcelona: Spanische Presse stürzt sich auf Barca nach 3:3 in Vigo

Nach dem peinlichen 3:3 nach 3:0-Führung bei Celta Vigo lässt die spanische Presse kaum ein gutes Haar am FC Barcelona.

Es passt in das aktuelle Bild beim FC Barcelona. Im letzten Spiel, bevor Vereinslegende Xavi das Traineramt übernimmt, führten die Katalanen in La Liga zur Halbzeit mit 3:0 bei Kellerkind Celta Vigo.

Am Ende stand ein enttäuschendes 3:3 zu Buche . Für die spanische Presse war das ein gefundenes Fressen.

Das Spiel vor und nach Ansu Fati

Dabei begann alles so vielversprechend. Der herausragende Akteur bei Barca war in der ersten Halbzeit der 19-jährige Ansu Fati. Der junge Spanier belebte das Offensivspiel der Blaugrana um ein Vielfaches und traf auch bereits in der fünften Minute sehenswert zur 1:0-Führung. Fatis Arbeitstag war allerdings bereits nach 45 Minuten beendet.