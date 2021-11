BVB mit System-Problem? Analyse nach Debatte mit Reus und Rose

So erklärt Rose die Systemumstellung

Marco Reus äußert sich nach der BVB-Niederlage in Leipzig kritisch zur Taktik von Marco Rose. Liegen die Probleme des Teams wirklich im System begründet?

Es war ein Abend zum Vergessen für Borussia Dortmund. Bei der 1:2-Niederlage gegen RB Leipzig lief besonders in der ersten Halbzeit überhaupt nichts zusammen.

Der BVB kam zeitweilig nur mit größter Mühe aus der eigenen Spielhälfte heraus. Nach dem Spielende nahm deshalb sogar Kapitän Marco Reus Anstoß an der taktischen Ausrichtung seiner Mannschaft. (DATEN: Ergebnisse und Spielplan der Bundesliga)

„Die erste Halbzeit kann man gleich vergessen, in der zweiten haben wir auf Viererkette umgestellt, was uns deutlich besser liegt“, sagte der Reus, der in der 52. Minute den Ausgleichstreffer erzielen konnte.