Formel 1 heute live: Rennen in Mexiko mit Verstappen, Hamilton, Bottas im TV, Stream, Ticker

Die Formel 1 geht in die heiße Phase und der WM-Kampf ist voller Spannung. Hat Max Verstappen auch im Rennen des GP von Mexiko gegen Lewis Hamilton das Nachsehen?

Der Kampf um die Weltmeisterschaft geht in die nächste Runde - die Formel 1 meldet sich aus Südamerika vom Großen Preis von Mexiko (Formel 1: Großer Preis von Mexiko, Rennen ab 20 Uhr im LIVETICKER) .

Überraschend starten nicht die Favoriten von Red Bull von der Pole Position ins Rennen, sondern Valtteri Bottas im Mercedes. Der Finne greift am Sonntag zum 19. Mal in seiner Karriere von der Spitze an. (NEWS: Alle aktuellen Infos zur Formel 1)