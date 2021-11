DFB und Nationalmannschaft: Lothar Matthäus & Markus Babbel mit Kritik

„Der DFB hat in den letzten fünf, sechs Jahren so ein schlechtes Bild abgegeben. Es hat nichts gepasst. Fußball ist für mich ein Mannschaftssport, und so sollten sie (die Verantwortlichen, Anm. d. Red.) auftreten“, sagte Matthäus.

Und fügte an: „Wenn sie so auftreten würden, hätten wir auch ein besseres Bild in der Öffentlichkeit, aber das hat man in dieser Formation nicht geschafft.“