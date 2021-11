Handball: DHB-Team verliert zweiten Portugal-Härtetest - Gislason verärgert

Das umgekrempelte DHB-Team von Bundestrainer Alfred Gislason verspielte am „Tag des Handballs“ in Düsseldorf beim 30:32 (17:17) gegen Portugal einen Vier-Tore-Vorsprung und kassierte im zweiten Härtetest somit einen kleinen Dämpfer.

Am Freitag hatte Deutschland in Luxemburg beim ersten Duell mit dem EM-Sechsten (30:28) viel Spielfreude gezeigt und Lust auf die EM im Januar gemacht.

Torhüter Birlehm glänzt mit starker Quote

An diese Leistung knüpfte es vor 5478 Zuschauern in der nordrhein-westfälischen Landeshauptstadt anfangs an, als vor allem die jungen Spieler auf der Platte standen.