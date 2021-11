Grammozis nach Schalke-Pleite unter Druck - Aue besiegt Heidenheim

Trainer Dimitrios Grammozis gerät nach einem bitteren Rückschlag im Aufstiegsrennen bei Schalke 04 unter Druck, Erzgebirge Aue holt einen Big Point im Kampf um den Klassenerhalt: Während die Königsblauen am 13. Spieltag der 2. Fußball-Bundesliga trotz einer Führung 2:4 (1:2) gegen Grammozis‘ Ex-Klub Darmstadt 98 verloren, bezwangen die Auer den 1. FC Heidenheim am Sonntag mit 2:0 (2:0).

Durch die dritte Pflichtspiel-Niederlage in Folge verpassten die Schalker die Rückkehr auf den Relegationsrang drei. Phillip Tietz (11./63.), Mathias Honsak (23.) und Benjamin Goller (89.) trafen für die Hessen, die in der Tabelle an Schalke vorbeigezogen sind. Ein Eigentor der Gäste durch Luca Pfeiffer (8.) und ein Treffer von Marvin Pieringer (88.) reichten dem Bundesliga-Absteiger nicht.