Offiziell: FC Genua holt Schewtschenko als neuen Trainer

Der ehemalige Weltklassestürmer, der seine beste Zeit beim AC Mailand (1999 bis 2006) hatte, erhält einen Vertrag bis zum 30. Juni 2024. Am Samstag hatte sich Genua, das nach nur einem Sieg an den ersten zwölf Spieltagen einen Abstiegsplatz in der Serie A belegt, von Davide Ballardini getrennt.