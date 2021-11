2. Liga: FC Erzgebirge Aue – 1. FC Heidenheim 1846, 2:0 (2:0)

Für das 1:0 und 2:0 war Antonio Jonjic verantwortlich. Der Akteur traf gleich zweimal ins Schwarze (33./44.). Mit der Führung für den FC Erzgebirge Aue ging es in die Halbzeitpause. Den Grundstein für den Sieg über den 1. FC Heidenheim 1846 legte Aue bereits in Halbzeit eins. Da in Durchgang zwei keine weiteren Treffer mehr fielen, war der Pausenstand am Ende auch das Endergebnis.