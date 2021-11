Premiere League: Aston Villa trennt sich von Teammanager Smith

Nach fünf Niederlagen nacheinander in der Premiere League hat sich Aston Villa am Sonntag von Teammanager Dean Smith getrennt.

Nach fünf Niederlagen nacheinander in der Premiere League hat sich Aston Villa am Sonntag von Teammanager Dean Smith getrennt. Der Tabellen-15. verlor zuletzt am Freitag gegen den FC Southampton mit 0:1.