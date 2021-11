MotoGP: Stefan Bradl fährt in Portimao erneut in die Punkte

Der frühere Motorrad-Weltmeister Stefan Bradl ist auch bei seinem fünften Saisoneinsatz in der MotoGP in die Punkte gefahren.

Der frühere Motorrad-Weltmeister Stefan Bradl ist auch bei seinem fünften Saisoneinsatz in der MotoGP in die Punkte gefahren. Bradl, der den angeschlagenen Superstar Marc Marquez beim Großen Preis der Algarve in Portimao/Portugal ersetzte, landete fast auf den Tag genau zehn Jahre nach seinem Titelgewinn in der Moto2 auf dem 15. Rang.