Formel 1, Mexiko: Yuki Tsunoda erzürnt Verstappen und Red Bull

In allen Trainingseinheiten vor dem Großen Preis von Mexiko zeigten sich die Red Bull stark, im entscheidenden Moment waren allerdings die Silberpfeile schneller und schnappten sich die Doppel-Pole.

Red-Bull-Piloten irritiert

Der 21-Jährige, der aufgrund einer Motorenstrafe ohnehin an das Ende des Feldes strafversetzt wurde, sollte in Q3 eigentlich nur Teamkollege Pierre Gasly helfen.

In den letzten Sekunden stand er dann allerdings Verstappens Teamkollege Sergio Perez im Weg. Und das nicht irgendwo, sondern im Mittelsektor, also dem Bereich mit den schnellen Kurven.

Verstappen: Tsunoda ein „dummer Idiot“

Horner kritisiert AlphaTauri-Pilot

Verstappen war allerdings nicht der Einzige, der auf den AlphaTauri-Fahrer sauer war. So erfand Red-Bull-Teamchef Christian Horner sogar ein neues Wort: „I think we got Tsunoda'd", fasste er das Geschehen zusammen.