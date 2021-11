Lionel Messi vor Robert Lewandowski? „Jede Menge Bullshit“

So auch jetzt: Der portugiesische TV-Sender RTP hatte vor kurzem eine Liste veröffentlich, laut der Lionel Messi seinen siebten Ballon d‘OR einfahren wird - und Bayern Münchens Superstar Robert Lewandowski leer ausgeht.

Anders als sonst ist in diesem Jahr, dass die Organisatoren der Award-Vergabe sich zu einer Stellungnahme gezwungen sehen. Der Ballon d‘Or wird bekanntlich alljährlich von der französischen Sportzeitung France Football vergeben.

Alles schon klar oder alles nur Bullshit?

Deren Chefredakteur Pascal Ferre sagte jetzt über das vermeintlich geleakte Ergebnis der Wahl: „Das ist eine Menge Bullshit, was wir in den letzten zehn Tagen gesehen haben. Ein großer Bluff.“

Zuletzt war zu lesen, dass Messi, der seit Beginn der Saison in Frankreich bei Paris Saint-Germain spielt, sogar schon über seinen neuerlichen Sieg informiert worden sei. Was stimmt, wird sich am 29. November zeigen, wenn der Preis offiziell vergeben wird.