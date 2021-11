Bundesliga heute: 1. FC Köln - Union Berlin, LIVE im TV, Stream & Ticker

9PLUS1: Alle Infos vor 1. FC Köln vs. 1. FC Union Berlin

Wenn der 1. FC Köln Union Berlin empfängt, ist es für einen ein ganz besonderes Spiel. Steffen Baumgart spielte einst für die Berliner. Geschenke will der Köln-Trainer dennoch nicht verteilen.

„Ich mache kein Geheimnis daraus, wie ich zu dem Klub stehe. Aber ich will drei Punkte holen mit dem FC“, sagte der Coach des 1. FC Köln vor dem Heimspiel am Sonntag gegen die Eisernen aus der Hauptstadt. Von 2002 bis 2004 war Baumgart Profi bei den Köpenickern.

Bundesliga heute: 1. FC Köln - Union Berlin

Es ist dennoch ein besonderes Spiel für den FC-Coach: „Union verfolge ich, seitdem ich dort angefangen habe zu spielen.“ Trotz der 1:2-Niederlage der Unioner am Donnerstag in der Conference League gegen Feyenoord Rotterdam weiß Baumgart um die Stärken der Berliner.

Bei den Eisernen stotterte der Motor zuletzt etwas. In der Conference League setzte es erneut einen Rückschlag, auch in der Bundesliga gab es aus den vergangenen zwei Spielen nur einen Zähler. Am vergangenen Wochenende verlor Union mit 2:5 gegen den FC Bayern.