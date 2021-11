Bundesliga: Nico Schlotterbeck vom SC Freiburg einer für den FC Bayern?

Nico Schlotterbeck macht in dieser Saison mit starken Leistungen beim SC Freiburg auf sich aufmerksam. Wird der Defensivspezialist in Zukunft auch beim FC Bayern zum Thema?

Großen Anteil am bisher so starken Freiburger Auftreten hat Innenverteidiger Nico Schlotterbeck, der in allen Ligaspielen für den Tabellendritten über die volle Distanz zum Einsatz kam.

Auch in München wusste Schlotterbeck zu überzeugen. Weltklasse-Stürmer Robert Lewandowski biss sich am 21-Jährigen ein ums andere Mal die Zähne aus - auch wenn Lewandowski schließlich doch zum zwischenzeitlichen 2:0 der Bayern traf.

Schlotterbeck wartet noch auf erstes Länderspiel

Kein Wunder also, dass ihn Bundestrainer Hansi Flick am Freitag bereits zum dritten Mal für die anstehenden Länderspiele nominierte. Schlotterbeck wartet zwar noch auf seinen ersten Einsatz im DFB-Trikot, doch allzu lange muss der gebürtige Waiblinger sich wohl nicht mehr gedulden. (DATEN: Ergebnisse und Spielplan der Bundesliga)

Glänzt der U21-Europameister auch in den kommenden Wochen und Monaten auf dem Platz, könnte er möglicherweise bereits im Sommer 2022 den nächsten Schritt in seiner Karriere zu einem größeren Klub machen. (NEWS: Alle aktuellen Infos zur Bundesliga)

Verlässt Süle den FC Bayern?

„Ich glaube nicht, dass er alleine entscheidet, da gehört auch der Verein zu. Ich glaube, dass er sich wohl fühlt. Er hat deutlich mehr Spielzeit als letztes Jahr, macht einen guten Job. Ich kann mir gut vorstellen, dass er verlängert“, sagte Bayern-Trainer Julian Nagelsmann am Freitag auf der Pressekonferenz. „Aber ich weiß auch, dass Spieler immer auch an die Zukunft denken. Alles andere kann ich nicht entscheiden.“

Süles Berater Volker Struth sagte zuletzt in der neuen Folge des SPORT1-Podcasts „Meine Bayern-Woche“: „Natürlich muss man jetzt erstmal in einen Entscheidungsprozess kommen. So weit sind wir noch nicht. Es ist alles offen. Jeder, der sich in dem Business auskennt, weiß, dass es jetzt bald zu Gesprächen kommen wird. Dann muss man schauen, was passiert.“