Kühnert zum Fall Kimmich: „Setze ich eine Bedenkenmiene auf“

Frankfurt am Main (SID) - Der SPD-Bundestagsabgeordnete Kevin Kühnert (32) hat ein zwiespältiges Gefühl in der derzeit herrschenden Impfdiskussion um Fußball-Nationalspieler Joshua Kimmich, der sich bislang geweigert hat, sich gegen das Coronavirus impfen zu lassen. „Wer als Nationalspieler wie Kimmich letztes Jahr eine Anti-Corona-Initiative gründet, exponiert sich in der Frage und muss sich ein Jahr später durchaus fragen lassen, warum er in der Impffrage so offensiv Zweifel sät“, sagte der ehemalige Juso-Vorsitzende im Interview mit der Sonntags-FAZ.